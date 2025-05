O Conclave começou. As portas da Capela Sistina fecharam

Como o decano e vice-decano do Colégio de Cardeais têm mais de 80 anos, e não podem participar no Conclave, os procedimentos são comandados pelo cardeal Pietro Parolin.

16 dias depois da morte de Francisco , os 133 cardeais eleitores — incluindo quatro portugueses — entraram na Capela Sistina esta tarde. A cerimónia começou na Capela Paulina do Palácio Apostólico, com os cardeais a seguir em procissão, ao som da Ladainha dos Santos, para a Capela Sistina.

Foi às 16h46 que o bispo Diego Ravelli fechou, como mandam as regras, as portas da Capela Sistina. O Conclave de 2025, para eleger o 267.º Papa e novo sucessor de Pedro, começou.

Já nos seus lugares, os cardeais invocaram a ajuda do Espírito Santo, com o hino "Veni Creator", para a eleição que enfrentam. Depois, começaram o juramento geral, onde prometem cumprir as regras estabelecidas para o Conclave através da constituição apostólica Universi Dominici Gregis, de João Paulo II (ligeiramente alterada em 2007 por Bento XVI). Além disso, juram fidelidade perante quem for eleito Romano Pontífice, e segredo sobre o que se passar durante o Conclave.

Depois, de forma individual e por ordem de antiguidade, os cardeais fizeram o juramento particular. Depois de dizer "E eu, [nome] Cardeal [nome], prometo, obrigo-me e juro", colocaram a mão sobre o Evangelho para dizer pedir "Assim Deus me ajude e estes Santos Evangelhos, que toco com a minha mão".