Semana das Vocações “uma preocupação de todos”, defende D. Vitorino Soares

O presidente da Comissão Episcopal Vocações e Ministérios (CEVM), D. Vitorino Soares deixa em declarações à Renascença o alerta de que "a vocação é um trabalho para todos", e pede "a sintonia de todos nesta preocupação", até porque a realidade dos números "não é aquela que todos pretendemos".

“Nós sabemos que as vocações e os números que temos são sempre reduzidos tendo em conta as necessidades”, reconhece D. Vitorino Soares, reitor do Seminário Maior do Porto. Por isso, o responsável defende que “é importante manter a esperança porque, porventura, é preciso descobrir muitas sementes que podem frutificar e que nem sempre têm o acompanhamento devido em ordem ao despertar da própria vocação”.

“Tem que ser uma preocupação de todos. Não pode ficar reduzida a uma pequena parte ou a um sector. É uma preocupação de famílias, de paroquias, de sacerdotes de grupos, e o desafio da sinodalidade é provocar a todos. Temos de estar todos sintonizados nesta preocupação”, sublinha.

Nota Pastoral

“Todos somos chamados à Esperança, que não se traduz numa ideia, numa virtude ou num sentimento de otimismo, mas no encontro com uma pessoa que é Jesus Cristo. Simultaneamente, estamos chamados a ser chamadores de Esperança num palco comum, onde nos situamos como público e como atores, que o Papa Francisco traduz por Peregrinos de Esperança”, explica o presidente da CEVM, na nota pastoral para a Semana pelas Vocações 2025.

Na Nota, D. Vitorino Soares explica que ‘chamados’ traduz “um alvo plural de chamamentos”, que inclui a vocação laical, ao ministério ordenado e à vida consagrada, “que não esquece ninguém”, e tem como ponto de partida o dom da vida.

‘Chamados à Esperança’, o tema para a Semana das Vocações 2025 da Igreja Católica em Portugal, reforça a proposta do Papa Francisco para o 62.° Dia Mundial de Oração pelas Vocações, uma mensagem enviada, desde o Hospital Gemelli (Roma), com a data de 19 de março, solenidade litúrgica de São José, assinala ainda o texto assinado por D. Vitorino Soares .