As primeiras palavras do Papa Leão XIV: um apelo à "paz desarmada e desarmante, humilde e perseverante"

Num gesto de continuidade, Leão XIV recordou o seu predecessor: “Ainda guardamos nos nossos ouvidos aquela voz frágil, mas sempre corajosa, do Papa Francisco, que abençoava Roma e o mundo naquela manhã de Páscoa. Permitam-me dar seguimento a essa mesma bênção”, disse, acrescentando que “Deus gosta de nós, Deus ama todos vós, e o mal não prevalecerá”. Apelando à união e ao espírito missionário, o Papa reforçou a ideia de que “sem medo, unidos, de mãos dadas com Deus e entre nós, avancemos. Somos discípulos de Cristo”. Destacou ainda a importância de construir pontes: “Ajudem-nos também a construir estas pontes com o diálogo, com o encontro, unindo-nos todos para sermos um só povo, sempre em paz”.