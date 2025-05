Cardeal Re espera “fumo branco” esta noite

O cardeal Giovanni Battista Re espera que hoje à noite haja “fumo branco” no Vaticano.

Em declarações esta manhã em Pompeia, citadas pelo jornal Corriere Della Sera e pela agência ANSA, o decano do Colégio dos Cardeais, manifestou-se convicto de que este será um Conclave rápido.

“Desejo que, ao regressar a Roma esta noite, encontre já a fumaça branca. Estou particularmente feliz por estar aqui no início do conclave, para que o Espírito Santo sopre forte e seja eleito o Papa de que a Igreja e o mundo de hoje necessitam”, disse aos jornalistas.

Para o cardeal, de 91 anos, que na quarta-feira presidiu à Missa que antecedeu o Conclave, o novo Papa "antes de tudo, terá que tentar fortalecer a fé em Deus” num mundo “caracterizado pelo progresso tecnológico” que “do ponto de vista espiritual” mostra um "esquecimento de Deus".

“Há a necessidade de um reavivamento” da fé, afirmou.

Na Eucaristia que precedeu a abertura do Conclave, o decano dos cardeais – que por ter mais de 80 anos já não pode votar no Conclave - lembrou que o mundo vive um período “difícil e complexo”, e pediu aos que participam na eleição que ponham “de lado os seus interesses pessoais” para encontrarem um líder que possa “despertar a consciência das pessoas” e unificar a Igreja.

“Este é um forte apelo para manter a unidade da Igreja (...) uma unidade que não significa uniformidade, mas uma comunhão firme e profunda na diversidade”, afirmou.

As votações dos 133 cardeais reunidos no Conclave que decorre no Vaticano resultaram em fumo negro pelo segundo dia consecutivo.

A ‘fumata’ que anuncia ao mundo o resultado da eleição começou a sair pelas 11h50 de Roma, (10h50 em Portugal) e foi visível durante vários minutos.

À tarde, há mais duas votações previstas. Na primeira, só haverá fumo se um novo Papa for escolhido. Na segunda, sairá fumo negro ou branco mediante a decisão dos cardeais.