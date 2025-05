Conclave. Saiba a que horas pode haver fumo na chaminé da Capela Sistina

As votações dos 133 cardeais reunidos no Conclave que decorre no Vaticano resultaram em fumo negro pelo segundo dia consecutivo.

A ‘fumata’ que anuncia ao mundo o resultado da eleição começou a sair pelas 11h50 de Roma, (10h50 em Portugal) e foi visível durante vários minutos.



À tarde, há mais duas votações previstas. Na primeira, só haverá fumo se um novo Papa for escolhido. Na segunda, sairá fumo negro ou branco mediante a decisão dos cardeais.

O procedimento da eleição do novo Pontífice Romano segue as regras da constituição apostólica Universi Dominici Gregis, publicada por João Paulo II em 1996 e ligeiramente alterada por Bento XVI em 2007.