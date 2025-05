Conclave. Saiba a que horas pode haver fumo na chaminé da Capela Sistina

A primeira votação do dia na Capela Sistina, onde os cardeias elegem o novo Papa, poderá estar a terminar.

Se na primeira votação do dia um novo Papa for eleito haverá fumo branco com hora previsível às 9h30. Caso contrário, só haverá fumo - negro ou branco - pelas 11h00 (hora portuguesa). Acompanhe em direto na Renascença.

O procedimento da eleição do novo Pontífice Romano segue as regras da constituição apostólica Universi Dominici Gregis, publicada por João Paulo II em 1996 e ligeiramente alterada por Bento XVI em 2007.