Conferência Episcopal saúda eleição do novo Papa Leão XIV

A Conferência Episcopal deseja ao Papa Leão XIV “um trabalho pastoral fecundo” , destacando a importância de conduzir o Povo de Deus na unidade e na missão sinodal, com atenção particular aos migrantes, pobres, frágeis e marginalizados.

Num momento marcado por conflitos armados, desigualdades sociais e crises ambientais, os bispos portugueses reforçam a esperança no contributo do novo Papa para a promoção da paz e da justiça, bem como para o fortalecimento do diálogo inter-religioso e com a sociedade.

“Estamos certos de que o Santo Padre, dando testemunho do Evangelho de Jesus, contribuirá para a construção de pontes ao serviço da fraternidade”, lê-se ainda no comunicado.

A CEP conclui confiando o pontificado de Leão XIV à proteção de Nossa Senhora de Fátima, pedindo a sua intercessão para o novo ministério pastoral.