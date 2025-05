D. Rui Valério. Novo Papa "é uma fonte de esperança"

"Lembro-me dele, o ano passado, falar do papel dos bispos no sentido de serem servos e não pequenos príncipes sentados em tronos", exemplifica.

D. Rui Valério não esquece, igualmente, a escolha de nome feita por Prevost - que encontrou recentemente no Vaticano . "É um bom indício o nome que o novo Papa escolheu para si", diz, explicando que a herança deixada pelo anterior Papa Leão, Leão XIII pode dar pistas sobre o que esperar do novo pontificado.

Para o Patriarca, no entanto, "todas as leituras são possíveis". Apesar disso, e mais do que tudo o resto, a escolha "é uma fonte de esperança". "Os EUA, quer queiramos quer não, têm um impacto e influência globais que a ninguém deixa indiferente e era importante que uma voz da América fosse da qualidade, do timbre do Papa Leão", vaticina.

D. Rui Valério encontra, também aí, parecenças com o Papa Francisco. "Realmente foi capaz de atrair à igreja o mundo do trabalho. Ele tinha uma preocupação: que ninguém se sentisse excluído. Isso remete-nos para o 'Todos, todos, todos' do Papa Francisco. O Papa Leão XIII foi pioneiro nessa dinâmica", entende.

Um homem do seu tempo, Leão XIII escreveu texto sobre "os novos meios científicos" que via proliferar à sua volta. "A tudo acolheu com simpatia, com hospitalidade, com sentido de que tudo pode servir para a redenção do ser humano", remata.