Da Indonésia à Venezuela. O mundo na Praça de São Pedro

Na praça de São Pedro, o momento é também oportuno para chamar a atenção para os problemas políticos e sociais de diversas zonas do globo. Lila Ortega usa um boné com as cores da bandeira da Venezuela e uma t-shirt onde se lê: “Cuba e Venezuela livres”. “São dois países onde não há democracia”, explica a latino-americana que vive em Londres.

Há quem tenha vindo de propósito, como é o caso do jovem libanês Antonius. “Quero testemunhar este acontecimento tão bonito”, diz, depois de perguntar a uma peregrina se sabe a que horas haverá fumo. Convicto, quer ficar no Vaticano até que se conheça o nome do sucessor de Pedro – signifique isso um, dois, três ou até mais dias.

Bahasa, espanhol, fijiano, lingala, inglês, português e outras tantas línguas oriundas de geografias longínquas ecoam pela Praça de São Pedro, no Vaticano. Desde quarta-feira, dia de início do Conclave, o número de peregrinos não pára de aumentar. Todos querem assistir ao momento em que sairá fumo branco da chaminé da Capela Sistina, anunciando assim a escolha do novo Papa.

“Um Papa progressista”

A América Latina está também representada na praça de São Pedro por dezenas de brasileiros. Caterina Riso viajou do Rio de Janeiro com o marido, Sílvio. Estavam de férias quando receberam a notícia da morte do Papa Francisco. Foram ao funeral e agora querem assistir ao anúncio do novo Papa. “Gostávamos muito de ver fumo branco, antes de voltarmos para casa”, diz Caterina. O marido acrescenta: “Esperemos que o próximo Pontífice de continuidade ao trabalho que o Papa Francisco realizou, que trabalhe as questões da compaixão, do amor, do perdão e que combata as guerras”.

O brasileiro diz que gostaria de ter “um Papa progressista, que trate as questões que afligem a população e as questões da Igreja que devem ser debatidas entre os sacerdotes”.

Do outro lado do mundo, chegam também a Roma muitos asiáticos. Stella, uma indonésia de 25 anos, veio com um grupo de 40 pessoas de Jacarta, a sua cidade. Inicialmente planeara participar no jubileu, mas deparou-se com a eleição do novo Papa.

“Cancelámos o programa que tínhamos estes dias, em Roma, para podermos estar aqui no Vaticano”, diz, entusiasmada. “Espero o melhor do próximo Papa”, diz, acrescentando que isso não significa que seja necessariamente asiático. A jovem, que vive num país de maioria muçulmana, conta que por lá “é difícil ser-se católico”.

“É muito difícil, por exemplo, construir igrejas”, diz, sem adiantar mais detalhes. Há duas semanas, no início da viagem à Europa, esteve em Lisboa e em Fátima. O santuário comoveu-a. “Fomos à capelinha das aparições e à procissão das velas. Foi muito bonito”, recorda.