​Fumo branco no Vaticano. Temos novo Papa

Saiu fumo branco da chaminé da Capela Sistina, no Vaticano. Os cardeais reunidos em Conclave elegeram o sucessor de Pedro, na sequência da morte do Papa Francisco.

O nome do próximo Papa vai agora ser anunciado ao mundo na Praça de São Pedro.

A missão de revelar aos fiéis o sucessor de Pedro depois de Francisco está a cargo do cardeal francês Dominique Mamberti, nascido em Marrocos, que vai proferir a famosa expressão “Habemus papam”.

O protodiácono da Igreja Católica, de 73 anos, também entrega o anel do pescador ao novo Papa e dirige a missa de início do pontificado.

A eleição do novo Papa aconteceu à quarta votação, mantendo a tradição que acontece há mais de 125 anos: as eleições nunca demoraram mais do que cinco dias ou 14 votações. O conclave foi mais curto que o que elegeu Francisco - que foi eleito em 2013 em cinco votações. Bento XVI foi eleito em 2005 também com quatro votações, todos no espaço de dois dias.