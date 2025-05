Leão XIV. Como os Papas escolhem o seu nome

“Se eu não for, João XXIV certamente irá”, disse Francisco depois de anunciar o seu nome e com uma razão. É que “João” e “Gregório” são os mais comuns entre os papas.

Uma vez designado pelos cardeais eleitores, o novo bispo de Roma deve responder à pergunta do decano dos cardeais: Acceptasne electionem de te canonice factam in Summum Pontificem? (Aceita sua eleição canónica como Sumo Pontífice?) Quo nomine vis vocari? (Como quer ser chamado?).

No final do século X, a escolha de um nome papal tornou-se a regra – embora com algumas exceções –, e passou a ser uma das primeiras ações como pontífice, representando para o ex-cardeal recém-eleito o início do seu pontificado, podendo também ser uma forma de, logo ali, começar a marcar o “tom” do mesmo.

Acabada a votação, o cardeal protodiácono, D. Dominique Mamberti surgiu na varanda da Basílica de São Pedro para anunciar: “Habemus papam!” [Temos um Papa!], para depois anunciar ao mundo o nome do cardeal escolhido e qual o nome que este escolheu. Depois, o novo Papa segue para a varanda para dar a sua primeira bênção “urbi et orbi”.

Homenagens e numeração

Muitas vezes, o nome escolhido tem como objetivo prestar homenagem a um santo, apóstolo ou a um Papa admirado. Uma escolha que representa a intenção de seguir os passos do seu antecessor.

No século XX, João XXIII quis romper com a longa lista de “Pio”, que se verificou, entre finais do século XVII e meados do século XX, e regressou ao nome de um apóstolo direto de Jesus. O cardeal alemão Joseph Ratzinger escolheu Bento XVI, por exemplo, em referência a Bento XV, o Papa da Paz durante a Primeira Guerra Mundial.

Em 1978, João Paulo I quebrou a norma ao escolher um nome composto, mas morreu 33 das depois da sua eleição.

Em 1979, para explicar a sua escolha disse que não tinha "a sabedoria de coração" do Papa João, nem a preparação e a cultura do Papa Paulo, justificando: “Estou, porém, no lugar deles e devo procurar servir a Igreja".

O cardeal polaco Karol Wojtyla escolheu João Paulo II em em honra do seu antecessor.

Assim, a escolha do nome está ligada a conotações e, por norma, reflete uma visão para o papado e os valores partilhados com um predecessor.

O nome do 267.º “Papa Leão XIV”

O nome Leão já foi utilizado por 14 Papas. O último Papa Leão foi Leão XIII, entre fevereiro de 1878 e julho de 1903.

Com 69 anos, nascido a 14 de setembro de 1955 em Chicago, foi criado cardeal pelo Papa Francisco, em 2023, e fala português, Robert Francis Prevost escolheu o nome “Leão XIV”.

Era, até agora, prefeito do Dicastério para os Bispos, e presidente da Comissão Pontifícia da América Latina, além de membro dos dicastérios da Evangelização, Doutrina da Fé, Igrejas Orientais, Clero, Cultura e Educação, entre outros.

Fez ainda parte da Comissão Pontifícia do Estado da Cidade do Vaticano.