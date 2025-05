Marcelo felicita novo Papa Leão XIV

Veja também:

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou uma mensagem de felicitações ao Papa Leão XIV, na sequência da sua escolha para Chefe do Estado do Vaticano e Sumo Pontífice da Igreja Católica.

Marcelo Rebelo de Sousa expressa a "profunda alegria com que, em seu nome pessoal e em nome do Povo Português, saúda o Papa Leão XIV".

"O sucessor de Pedro é o Pastor de uma vastíssima comunidade, na qual se encontram inúmeros portugueses que têm a mais plena esperança na Sua palavra e no Seu magistério", refere uma mensagem publicada no site da Presidência da República.

"As felicitações dirigem-se igualmente à Igreja Católica universal e, em particular, à Conferência Episcopal Portuguesa, no momento em que se abre uma nova fase na sua vida, na qual serão aprofundadas as excelentes relações entre o Estado português e a Igreja", refere Marcelo Rebelo de Sousa.