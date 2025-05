Novo Papa Leão pode ser "continuador de Francisco", diz Marcelo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considera que o novo Papa Leão XIV é "uma surpresa", com uma certa "lógica" , porque representa um caminho de continuidade com Francisco.

"É muito próximo do Papa Francisco, muito próximo. Esteve com ele na Cúria Romana nos últimos anos, foi escolhido pela Papa para ser responsável máximo pelo ministério dos Bispos, trabalhou no Sínodo episcopal, a reunião realizada nos últimos anos de todos os bispos, num espírito de colegialidade que Francisco defendia e está em curso. Possivelmente, uma pessoa escolhida para continuar e terminar esse diálogo entre bispos", disse o chefe de Estado aos jornalistas, em Lisboa.



O cardeal Robert Francis Prevost - o novo Papa Leão XIV - tem nasceu nos Estados Unidos, mas passou 20 anos na América Latina, um fator destacado por Marcelo Rebelo de Sousa.

"Sendo de nacionalidade americana, passou 20 anos na América Latina, tem dupla nacionalidade americana e peruana. Permite-lhe conhecer bem a questão do diálogo com vários continentes, com uma mensagem que tornou clara logo desde o início de abertura, de diálogo, de pontes, muito do Papa Francisco, e vivida pelo próprio em termos de conhecimento da Europa agora na fase final."