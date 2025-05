Novo Papa Leão XIV “é um homem próximo e tranquilo”, diz superior dos Agostinianos em Portugal

O sacerdote recordou ter estado com Robert Prevost em alguns encontros internacionais de jovens e noutros eventos da Ordem Agostiniana. “Não o conheço pessoalmente muito profundamente, mas posso transmitir que é um homem bom, tranquilo, próximo e simpático” , disse.

Em declarações à Renascença esta quinta-feira, o Superior Provincial da Congregação da Ordem de Santo Agostinho em Portugal, Padre Miguel Hernandez, expressou “grande alegria” pela eleição do novo Papa Leão XIV, sublinhando o carácter pastoral e a proximidade do novo pontífice.

O Superior Provincial da Congregação da Ordem de Santo Agostinho em Portugal salientou também a experiência de governo do novo Papa, acumulada na liderança da Ordem Agostiniana e no trabalho mais recente em Roma: “Ele tem esta dimensão de conhecimento do que significa o governo, e depois, por outro lado, é uma pessoa muito próxima, um pastor”.

Sobre o percurso missionário, lembrou que Prevost foi pároco e bispo missionário no Peru, numa diocese pobre, o que, segundo Hernandes, lhe conferiu características fundamentais para este novo desafio: “Pode juntar aqui estes aspetos muito necessários neste momento da Igreja”, afirmou, evocando ainda Santo Agostinho: “Para vós sou pastor, por vós sou bispo, convosco sou cristão”.

Questionado sobre as preocupações partilhadas pelo novo Papa, Hernandez indicou que Leão XIV sempre mostrou grande atenção às questões juvenis e sociais: “Uma preocupação pela juventude, pelos aspetos sociais, pela vida comunitária na nossa congregação”, frisou.