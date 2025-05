O novo Papa fala português e "está particularmente unido a Portugal"

O Patriarca de Lisboa recebeu com " grande alegria " o anúncio do novo Papa Leão XIV, a quem elogia "pela postura e atitude de grande simplicidade e grande proximidade do povo".

"Tem um profundo conhecimento do nosso país", assegura D. Rui Valério, uma vez que é agostiniano, uma "congregação muito presente em Portugal", com "duas comunidades, em São Domingos de Rana e Póvoa de Santa Iria".

As ligações a Portugal e à língua portuguesa não se ficam por aí: o cardeal Prevost também "esteve cá na JMJ" e um dos seus colaboradores, "de origem brasileira", deu-lhe bastante "conhecimento do povo luso". "Enquanto trabalhou na América Latina não lhe escapou a dimensão histórica do nosso país", adianta o patriarca, que conta também que encontrou por acaso o cardeal na rua, recentemente.

"Recentemente estive em Roma pela ocasião do Jubileu dos adolescentes, que coincidiu com as exéquias do Papa Francisco", começa por explicar. "Foi um dos cardeais que encontrei na rua, na calçada do Vaticano. Trocamos impressões sobre Portugal e sobre a situação do mundo", acrescenta.