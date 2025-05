Quem é o cardeal que vai dizer “Habemus Papam” e anunciar o novo Papa?

Quem é este cardeal? D. Domenique Mamberti tem 73 anos, e foi criado cardeal no consistório de fevereiro de 2015 , ao mesmo tempo de D. Manuel Clemente. É o cardeal protodiácono desde outubro de 2024, depois de se tornar o cardeal mais velho na ordem dos cardeais-diáconos — a terceira do Colégio de Cardeais, onde há ainda cardeais-bispos e cardeais-presbíteros.

Com o Conclave a decorrer, a eleição do novo Papa, anunciada pelo fumo branco a sair da chaminé da Capela Sistina , pode acontecer a qualquer momento — dentro dos horários já conhecidos dos cardeais. Mas o famoso anúncio “Habemus Papam” acontece depois, da varanda da Basílica de São Pedro.

Em 2006, já no pontificado de Bento XVI, passou a trabalhar diretamente na Cúria Romana, como secretário das Relações com Estados — o equivalente a ministro dos Negócios Estrangeiros. Nesse período, não só esteve envolvido no primeiro encontro entre um chefe de Estado árabe e o Papa, como no apoio do Vaticano à integração da Sérvia na União Europeia.

O atual cardeal protodiácono foi, em 2002, nomeado arcebispo titular (isto é, de uma diocese que existiu no passado e agora existe apenas em título), delegado apostólico para a Somália e núncio apostólico no Sudão. Em 2004, depois de deixar o posto relativo à Somália, passou também a ser núncio apostólico da Eritreia.

Em 2011, num discurso perante as Nações Unidas, pediu “decisões corajosas” para alcançar a solução de dois Estados na Terra Santa, colocando a candidatura da Palestina a membro pleno da ONU “na perspectiva de esforços para encontrar uma solução definitiva” no conflito israelo-palestiniano. Já em 2014, durante a guerra de quase dois meses lançada por Israel contra a Faixa de Gaza, voltou a chamar atenção para o assunto, em particular para as palavras de Francisco sobre o sofrimento dos cristãos no Médio Oriente.

Nesse mesmo ano, Francisco mudou D. Domenique Mamberti de área na Cúria Romana, colocando-o como presidente do Supremo Tribunal da Assinatura Apostólica, o tribunal mais elevado da justiça estatal da Cidade do Vaticano, sucedendo ao cardeal Raymond Burke. Pouco depois, o Papa anunciou que o então arcebispo passaria a ser cardeal, integrando ainda a Secretaria de Estado, o atual Dicastério para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, e ainda o Dicastério para as Causas dos Santos.

Além do anúncio na varanda da Basílica de São Pedro, o cardeal protodiácono, como cardeal-diácono mais velho, pode ainda ser chamado a outra função no Conclave. Caso ao fim de três dias não tenha sido escolhido um novo Papa, as votações param por um dia, permitindo orações, debate e uma reflexão, ou meditação, por este cardeal. A paragem repete-se a cada sete votações, com as reflexões a pertencerem aos cardeais mais velhos das outras ordens do Colégio.

E se o cardeal protodiácono for eleito Papa? Nesse caso, a responsabilidade do anúncio recai sobre o próximo cardeal-diácono em termos de idade.