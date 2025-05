"Sala das Lágrimas", onde o cardeal eleito se tornou Papa Leão XIV

Veja também:

O cardeal Robert Francis Prevost foi esta quinta-feira o escolhido pelo Conclave para novo Papa e assumiu o nome Leão XIV. Antes de ser apresentado ao mundo na varanda da Basílica de São Pedro, o primeiro Papa norte-americano passou pela chamada "Sala das Lágrimas".

Na parede do Juízo Final, na Capela Sistina, ao lado do altar há duas portas fechadas. A da esquerda conduz à "Sala das Lágrimas", uma sala pequena para onde os papas se dirigem imediatamente após a eleição.

Assim que o escrutínio termina, e o cardeal eleito aceitar o cargo, encerrando assim o Conclave, o cardeal decano pergunta-lhe qual será o nome que escolhe para ser conhecido. Depois da decisão, o Papa dirige-se para essa Sala para trocar as vestes vermelhas pelas brancas.

“Ali o Papa toma consciência do que se tornou, do que será dali em diante”, conta à reportagem do Vatican News, o portal de notícias do Vaticano, monsenhor Marco Agostini, mestre de cerimónias pontifícias.

O local contrasta, de algum modo, com a grandiosidade e beleza da capela onde decorreu a eleição. É “uma sala pequena e sem cor”, com “abóbadas com lunetas”, onde estão preservados “alguns fragmentos de antigos frescos”, conta. Tem uma mesa, duas cadeiras de madeira escura, um sofá vermelho e um cabide. Uma decoração básica, frugal, que faz pensar nos vários papas que ao longo dos séculos por ali passaram para escolher uma das três batinas brancas propositadamente feitas para a ocasião, cada uma com um tamanho diferente, para se poder adaptar ao corpo do Papa escolhido.

“É algo mais antigo e profundo do que uma simples troca de roupa”, conta Monsenhor Agostini, sublinhando que “a tradição e o ritual assumem um significado poderoso que não é apenas formal, mas, acima de tudo, espiritual”.