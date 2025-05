Semana Nacional de EMRC desafia a “Cuidar a Esperança”

“EMRC: cuidar a Esperança” é o tema da Semana Nacional da Educação Moral e Religiosa Católica.

A iniciativa que decorre entre os 25 e 31 de maio propõe a “celebração da identidade da disciplina” e a reflexão sobre o seu contributo em contexto escolar.

Em declarações ao Educris, o coordenador da Semana Nacional da EMRC 2025, Jorge Novo, adianta que a ação quer “sublinhar a densidade e vínculo à identidade e missão da EMRC, uma disciplina fundamental no sistema educativo português pois se entrega à educação e formação integral dos alunos”.

A semana inspira-se, de acordo com Jorge Novo, no n.12 da Bula com que o Papa Francisco convocou o “Jubileu da Esperança” em que convoca a “cuidar das gerações jovens, de nos mantermos próximos dos jovens, pois com eles o nome do futuro é Esperança”.

Daqui “o cuidar, como ato de inteligência e como um ato ético e igualmente como um ato de compromisso e de amor, de tornar presente Jesus Cristo, fonte da Esperança, o seu Evangelho, os seus valores e a Igreja, às crianças, adolescentes e jovens das Escolas de todo o País, eles que são a alegria e esperança da Igreja e do mundo”, destaca.

O coordenador da iniciativa refere ainda que “tem sido percorrido um caminho de sinodalidade, de envolvimento, colaboração e parceria entre os alunos, professores, os secretariados e departamentos diocesanos de EMRC e o departamento e a equipa nacional de apoio à EMRC para a realização desta semana permitindo mesmo afirmar que somos ‘peregrinos de Esperança’ de acordo com o Jubileu”.

“Temos a perspetiva real de alcançar uma meta, aproveitando a oportunidade privilegiada de pensarmos juntos e realizarmos juntos uma série de atividades que permitirão realçar o valor da Esperança como contributo fundamental para a formação de pessoas que são capazes de ver o amanhã” acrescenta o responsável.

Programa da Semana com apelo à participação de todos

Segundo Jorge Novo, a programação da Semana Nacional da EMRC 2025 “pretende evidenciar o papel essencial dos professores de EMRC como especialistas na vida interior e promotores de uma visão plena da vida humana, através do anúncio de Jesus Cristo, do Evangelho e dos valores cristãos junto das crianças, adolescentes e jovens de todo o país”.

Neste contexto, durante a semana, será utilizado um cartaz único e uma plataforma digital comum para o registo e divulgação das atividades a nível escolar, diocesano e nacional.

Entre as atividades nacionais destaque para “realização de uma jornada nacional, para os professores de EMRC, a realizar em Fátima nos dias 30 e 31 de maio”, assim como a “1.ª Mostra Arte(s) da EMRC” em fotografia, com o tema “O teu olhar de Esperança”.

No dia 29 de maio, na Capelinha das Aparições, em Fátima, a oração do terço vai ser orientada por docentes e alunos da disciplina e pais e encarregados de educação.

No VI Domingo da Páscoa todas as paróquias católicas de Portugal vão contar com “uma prece universal com foco na EMRC”.

Em preparação está uma “proposta de uma aula especial sobre o Jubileu com recurso a materiais educativos digitais a ser lecionada a cada uma das turmas de EMRC do País durante essa Semana”.

A Semana Nacional da EMRC 2025 quer ser “uma oportunidade para renovar o compromisso educativo com a Esperança, a porta que nos abre ao futuro e que nos anima a continuar a educar da melhor forma os nossos Alunos, razão de ser e estarmos na Escola como EMRC”, completa Jorge Novo.