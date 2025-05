Comunidade portuguesa nos EUA. "Sentimos que este momento também nos pertence"

Veja também:

Não foi só na Praça de São Pedro que os fiéis festejaram a eleição do novo Papa. Em Chicago, cidade de onde Leão XIV é natural, a comunidade portuguesa reagiu com emoção ao anúncio da eleição do primeiro Papa norte-americano da Igreja Católica.

Joana Príncipe emigrou para os Estados Unidos aos nove anos e vive agora com a família em Chicago. "Mesmo sendo emigrantes, muitos de nós vivemos aqui há muitos anos, criamos os nossos filhos aqui, trabalhamos aqui e participamos ativamente nas paróquias locais. Sentimos que este momento também nos pertence", diz à Renascença.

Joana, que se dedica a obras sociais na Igreja e outras atividades na comunidade, diz ainda que o facto do novo Papa ser norte-americano pode aproximar mais o Vaticano aos fiéis dos Estados Unidos, embora a nacionalidade não seja o mais importante num Sumo Pontífice.



"A verdadeira influência dependerá mais do seu estilo de liderança. Mais do que a nacionalidade, será a autenticidade do seu testemunho que atrairá os fiéis", afiança Joana.

Sobre a futura relação entre Donald Trump e o Papa Leão XIV, Joana não quer criar expectativas, mas tem esperança de que o Papa possa ter influência na matéria de imigração.