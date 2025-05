D. António Marto convidou Papa Leão XIV a visitar Fátima

"Com os meus votos de felicidade, trago o voto de todos dos peregrinos de Fátima, onde se reza pelo Papa, por Fátima e vamos rezar por si, e num momento oportuno esperamos uma visita sua", relatou D. António Marto sobre a sua primeira saudação ao novo Papa, recordando que Leão XIV agradeceu em português duas vezes, e os dois se abraçaram depois.

O bispo emérito de Leiria-Fátima afirmou, numa conferência de imprensa de três dos quarto cardeais eleitores portugueses que participaram na eleição do novo Papa, no Vaticano, que convidou Leão XIV depois de elogiar a "devoção mariana".

Segundo D. Alexandre Palma, bispo auxiliar de Lisboa, Leão XIV tinha sido convidado por D. José Ornelas, ainda como cardeal Robert Francis Prevost, a presidir às cerimónias de 13 de outubro, em Fátima. O convite foi então recusado devido a outro compromisso, já marcado.

As cerimónias de 13 de maio e 13 de outubro no Santuário de Fátima são sempre presididas por cardeais estrangeiros.

O cardeal Robert Francis Prevost foi eleito na quinta-feira à tarde, após dois dias de Conclave.

O primeiro Papa norte-americano da história escolheu o nome de Leão XIV.

Um terço de Portugal para o novo Papa

Na conferência de imprensa desta sexta-feira, o patriarca emérito de Lisboa, D. Manuel Clemente, afirmou que o Papa Leão XIV foi eleito ao segundo dia de Conclave porque os cardeais eleitores já tinham "muita conversa feita" nos dias anteriores.

D. António Marto apontou a experiência do "capitalismo liberal, sem regras" dos Estados Unidos da América e da "pobreza extrema" do Peru.

Já D. Américo Aguiar descreveu a experiência do novo Papa em termos diferentes: "Termos agora um Papa que é americano, que é filho de migrantes, que tem uma experiência particularmente rica e sugestiva da vivência de tudo isto, colocá-lo agora no centro da geopolítica mundial com todos os problemas que temos, acho que Deus não podia ter feito melhor e nós fizemos o que dependia de nós".



O ex-presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023 revelou ainda que a primeira oferta ao Papa Leão XIV foi um terço da Jornada Mundial da Juventude.