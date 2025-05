Debate. Os desafios do novo pontificado do Papa Leão XIV

Foi mesmo uma surpresa a eleição do novo Papa, o primeiro norte-americano? E poderá a escolha do nome Leão XIV ter (ainda) mais explicações além das que correm? O que deixam antever, em termos de linhas e prioridades para o pontificado, as suas primeiras intervenções - quinta-feira, depois de eleito, e na missa que celebrou esta sexta-feira) de Leão XIV? Foi uma aposta na continuidade das reformas de Francisco?

A jornalista Ângela Roque moderou o debate desta sexta-feira, na Renascença, com D. Alexandre Palma, bispo auxiliar de Lisboa e presidente da Fundação JMJ; Inês Espada Vieira, presidente do Centro de Reflexão Cristã e docente da UCP, onde tem liderado o apoio a estudantes refugiados; Carmo Diniz, que faz parte da Cáritas de Lisboa, e Pedro Gil, do gabinete de comunicação do Opus Dei, que dá também formação aos futuros padres no seminário dos Olivais.