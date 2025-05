Eleição do Papa Leão XIV vista pelos cardeais portugueses: "Já tínhamos muita conversa feita"

O Papa Leão XIV foi eleito ao segundo dia de Conclave porque os cardeais eleitores no Conclave já tinham "muita conversa feita" dos dias anteriores . A explicação é de D. Manuel Clemente , um dos portugueses que participou na eleição do 267.º Papa; D. António Marto apontou a experiência do "capitalismo liberal, sem regras" dos Estados Unidos da América e da "pobreza extrema" do Peru.

D. António Marto avalia como importante a experiência do Papa Leão XIV em países diferentes como os EUA e o Peru, onde foi missionário e bispo.

"Conjuga esses dois aspectos, tem a experiência do que é o capitalismo liberal sem regras nos Estados Unidos e do que é a pobreza extrema no Peru", apontou o bispo emérito de Leiria-Fátima, considerando que a eleição de Robert Francis Prevost pode ser "providencial" já que "quer-se queira, quer não se queira, a figura do Papa, como foi o Papa Francisco, é uma autoridade moral e espiritual reconhecida na questão social".

Já D. Américo Aguiar descreveu a experiência do novo Papa em termos diferentes: "Termos agora um Papa que é americano, que é filho de migrantes, que tem uma experiência particularmente rica e sugestiva da vivência de tudo isto, colocá-lo agora no centro da geopolítica mundial com todos os problemas que temos, acho que Deus não podia ter feito melhor e nós fizemos o que dependia de nós".