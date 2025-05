"Eles não vão escolher um Papa norte-americano": Leão XIV não acreditava que ia ser Papa

O Papa Leão XIV era visto como um dos cardeais com boas hipóteses de se tornar Papa no conclave que terminou, esta quinta-feira. No entanto, e apesar disso, nunca acreditou nessa possibilidade.

Segundo o irmão do então Cardeal Prevost, as conversas sobre a sua capacidade de se tornar Papa eram "apenas conversa fiada".

"Ele simplesmente não acreditava que fosse possível... ou não queria acreditar", admite, numa entrevista onde também assegurou encontrar no irmão semelhanças com o Papa Francisco.

"Acho que são muito parecidos. Como ambos estiveram na América do Sul ao mesmo tempo - um no Peru e outro na Argentina - tiveram as mesmas experiências a trabalhar em missões e com os oprimidos. É essa a experiência de que ambos vêm", acrescenta, numa conversa onde também levantou o véu sobre a infância do agora Papa Leão XIV, que, quando era criança, brincava às missas e usava "uma tábua de engomar a servir de altar".