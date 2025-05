Leão XIV e a herança social: o peso simbólico do nome do novo Papa

O jesuíta Thomas Reese comentou que, ao escolher este nome, Leão XIV revela o seu compromisso com o ensino social da Igreja, sinalizando que as questões de justiça social estarão no centro do seu pontificado, em continuidade com o legado de Leão XIII.

A escolha do nome remete sobretudo para Leão XIII, eleito em 1878, autor da encíclica Rerum Novarum , de 1891, que lançou as bases da doutrina social da Igreja, abordando os direitos dos trabalhadores e a necessidade de justiça social em plena Revolução Industrial.

À Renascença, o Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, também considerou a escolha significativa. "O Leão XIII foi aquele que escreveu a primeira encíclica sobre o trabalho. Foi um homem que se abriu aos problemas dos trabalhadores e da indústria. Esta marca de abertura é, por excelência, o que mais o distingue, e a escolha do nome Leão XIV é um bom indício para o futuro," afirmou.

O jesuíta Thomas Reese comentou que, ao escolher este nome, Leão XIV revela o seu compromisso com o ensino social da Igreja, sinalizando que as questões de justiça social estarão no centro do seu pontificado, em continuidade com o legado de Leão XIII.

O novo Papa, Robert Francis Prevost, tem 69 anos e era até agora Prefeito do Dicastério para os Bispos. Foi eleito ao segundo dia do conclave que se seguiu à morte do Papa Francisco, tornando-se o primeiro Papa americano da história da Igreja Católica.