Missa pela eleição do Papa Leão XIV esta sexta-feira na Sé de Lisboa

O patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, convocou todos os diocesanos para a missa em ação de graças pela eleição do Papa Leão XIV, que vai ser celebrada esta sexta-feira, às 21h30, na Sé Patriarcal de Lisboa.

“Estamos certos que é o Papa que a Igreja e o mundo precisam neste momento. Por isso, não pode ser outra a atitude de todo o Patriarcado de Lisboa senão a ação de graças a Deus por este dom tão grande”, escreve o prelado, convidando “toda a diocese para corporizar esta ação de graças na celebração da Santa Missa”.

Na nota, o patriarca de Lisboa pede que “em todas as igrejas se celebrem Missas com ações de graça por esta intenção, de acordo com as indicações dadas pelo Secretariado Nacional de Liturgia”.

“Seria bom que se tocassem os sinos das igrejas em sinal de alegria”, indica D. Rui Valério.

Em entrevista à Renascença durante a emissão especial após a eleição do novo Papa, D. Rui Valério disse que Leão XIV “é uma fonte de esperança”.

O patriarca sublinhou também a escolha de nome feita por Prevost - que encontrou recentemente no Vaticano. “É um bom indício o nome que o novo Papa escolheu para si”, disse, explicando que a herança deixada pelo anterior Papa Leão, Leão XIII pode dar pistas sobre o que esperar do novo pontificado.

“O Papa Leão XIII teve um pontificado, sobretudo, de abertura à sociedade. Foi quem escreveu a primeira encíclica sobre o trabalho, que se abriu aos problemas dos trabalhadores, dos operários, nomeadamente na indústria”, relembrou. “Teve um pontificado muito longo”, acrescentou, garantindo que, durante vários anos, foi símbolo de abertura na Igreja.

D. Rui Valério encontra, também aí, parecenças com o Papa Francisco. “Realmente foi capaz de atrair à igreja o mundo do trabalho. Ele tinha uma preocupação: que ninguém se sentisse excluído. Isso remete-nos para o 'Todos, todos, todos' do Papa Francisco. O Papa Leão XIII foi pioneiro nessa dinâmica”, realçou.

Devido à Missa em ação de graças pela eleição do Papa Leão XIV, foi cancelada a Vigília de Oração pelas Vocações, que iria ter lugar esta noite, na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Lisboa, presidida pelo Patriarca de Lisboa.