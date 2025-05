O documento oficial da eleição do Papa Leão XIV

Veja também:

É o documento que vai registar a história oficial do Conclave que terminou esta quinta-feira. O Vaticano tornou pública a bula da eleição do Papa Leão XIV.

O documento, obrigatório segundo as regras do Conclave e elaborado pelo bispo Diego Ravelli, o mestre das celebrações litúrgicas pontifícias, regista a eleição do até então cardeal Robert Francis Prevost, responsável pela diocese suburbicária de Albano, como Papa. As sés suburbicárias são as sete dioceses à volta de Roma que estão reservadas aos cardeais-bispos.

D. Diego Ravelli chama ainda como testemunhas D. Ilson de Jesus Montanari, o arcebispo secretário do Colégio dos Cardeais, e os monsenhores Marco Agostini e Massimiliano Matteo Boiardi, cerimoniários pontifícios (do departamento das celebrações litúrgicas liderado por Ravelli).