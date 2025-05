Ordem de Santo Agostinho recebeu anúncio do novo Papa com "alegria"

A sensação de ter o primeiro Papa agostiniano é "indescritível" para o padre da Ordem de Santo Agostinho, de Santa Iria de Azóia.

À Renascença, o padre Xavier revela uma "alegria ver um irmão da Ordem" como Santo Padre.

"Santo Agostinho é precisamente uma das figuras mais importantes na história da Igreja na procura da fraternidade, da experiência desde dentro", expõe.

O padre Xavier recorda que, no passado, o Papa foi prior-geral da Ordem de Santo Agostinho e, por isso, tem uma visão global do Mundo.

"Não podemos esquecer que o cardeal Robert Prevost foi prior-geral da Ordem de Santo Agostinho, que tem uma visão global do mundo e eu espero que venha a chamar a concórdia, como fez esta quinta-feira no convite à saudação com a paz, venha a fazer esse chamamento à concórdia", afirma.