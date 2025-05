Padre Lino Maia e Leão XIV: “Temos um bom Papa"

Veja também:

O presidente Confederação Nacional das Instituições Particulares de Solidariedade Social (CNIS), padre Lino Maia, encara Leão XIV como "um bom Papa".

"Temos um bom Papa, o que é, de facto, muito importante neste momento na história do mundo, na história da Igreja", diz o sacerdote à Renascença, acrescentando que ao escolher o nome "Leão" o novo Papa quis valorizar a defesa da dignidade humana.

"Vivemos um momento muito difícil em que a questão da dignidade humana não está suficientemente valorizada”, aponta.

O sacerdote lembra o “fenómeno das migrações, da repulsa dos migrantes, da deportação de imigrantes”, que “atenta claramente contra a dignidade humana, contra os direitos básicos, fundamentais da pessoa humana”.

“Portanto, quando este Papa adota o nome de Leão, certamente que tem em atenção - até por posições já anteriormente totalmente tomadas - tem em atenção de facto a defesa da dignidade humana, da igualdade, independentemente de opções, de inclinações, de origens, de cores, de religiões”, sublinha.

“Penso que é, de facto, importante que a doutrina social da Igreja seja defendida e este princípio em concreto”, acrescenta.

O padre Lino Maia lembra também que o novo Papa, o cardeal Prevost, “já tinha demonstrado bastantes reservas às posições de Trump e do seu vice-presidente Vince sobre as deportações de imigrantes”.

Por outro lado, o presidente da CNIS diz que também ficou “particularmente contente com a adoção do nome de Leão” porque “a tradição dos Papas Leão, logo a começar no primeiro São Leão Magno, primou pela defesa da Igreja com Cristo no centro”.

“Eu acredito que o Espírito Santo atua pelo bom senso, e gostei muito da expressão dele ao defender uma paz desarmada e desarmante. Eu penso que, como já dizia o Papa Francisco, nós estamos a viver uma guerra mundial aos pedaços e penso que a defesa da dignidade humana passa também pela defesa da paz, pela promoção da paz, e por aquilo que este Papa Leão XIV também sublinhou."

"Agrada-me, em particular, a característica, a ideia dele de lançar pontes. Portanto, temos um bom Papa, o que é, de facto, muito importante neste momento na história do mundo, na história da Igreja. É muito importante termos de facto assim um Papa com voz e com visão”, remata Lino Maia.