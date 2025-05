Padre Tony Neves. Novo Papa foi “escolha providencial”

Primeiro a surpresa, depois a alegria. O nome do cardeal Prevost não era o que o padre Tony Neves esperava, mas quando ouviu falar Leão XIV ficou sem dúvidas: o novo Papa vai dar continuidade ao legado de Francisco.

Em declarações à Renascença a partir de Roma - antes de seguir para a Suíça, onde vai celebrar o 13 de maio com as comunidades portuguesas – o conselheiro geral dos Missionários Espiritanos conta como seguiu a eleição e como antevê o pontificado.

Como é que viveu este anúncio do novo Papa?

Primeiro com espanto, depois muito feliz, porque quando aparece o fumo branco, às cinco e tal da tarde, fiquei na dúvida se tinha sido a quarta ou a quinta votação, depois soubemos que foi a quarta. Quando aparece o Papa à janela, devo confessar que não era o Papa que eu estava à espera, mas depois, quando começou a falar, fiquei muito identificado com o que ele disse: a insistência na paz, a continuidade com as grandes opções do Papa Francisco. O próprio nome, Leão XIV - eu trabalhei muito o Papa Leão XIII, por causa da Rerum Novarum, das questões sociais, da doutrina social da Igreja. Depois, a citação a Santo Agostinho, porque ele é agostiniano, portanto, um homem que é religioso, missionário, e que está na Cúria Romana, também conhece como funciona e o que é que, se calhar, ela precisa de continuar a ir mudando.

E muito também na linha do Papa Francisco?

Muito, muito! É um homem que desde o Sínodo da Amazónia está muito ligado às dinâmicas implementadas pelo Papa Francisco, e na sua intervenção de ontem - que foi curta, mas muito bem pensada, aliás estava escrita, portanto ele não quis fugir nada do texto - repegou nos grandes temas do pontificado anterior: a reafirmação de uma Igreja sinodal, o empenho profundo e radical pela paz no mundo - usou a palavra 'paz' muitas vezes -, a opção clara pelos que sofrem. Não falou de periferias, de margens, falou de sofredores e a convicção de que a Igreja ou é missionária, sem medo - usou esta expressão -, ou então não é a Igreja deste Cristo ressuscitado que estamos a celebrar na Páscoa. Todas estas linhas temáticas que referi têm a ver com as opções reformistas e missionárias de Francisco: uma Igreja pobre, uma Igreja hospital de campanha, uma Igreja de portas abertas.

Gostei igualmente da referência simbólica que ele fez à Praça de São Pedro, porque acaba por repegar na imagem bonita que o Papa Francisco utilizou em Fátima, ao falar da Capelinha das Aparições como o símbolo bonito da Igreja, porque não tem portas nem janelas, a gente entra ou sai quando quer. O Papa Leão usou esta imagem, mas aplicada à Praça de São Pedro, que é verdade, não tem portas nem janelas, e entramos ou saímos quando queremos.

Ter sido escolhido um bispo norte-americano, há quem já tenha feito várias leituras, como a de que isto foi sob pressão. Olhando para o perfil deste bispo percebemos que não é isso, mas é uma escolha providencial, uma escolha certa para o momento que estamos a viver?

Eu também fiz já muitas leituras, e nem todas casam bem umas com as outras. Mas que é providencial, quero crer que sim! As eleições papais têm de ser providenciais. Agora, o Papa Leão XIV não tem nada a ver com os Estados Unidos de Donald Trump, rigorosamente nada a ver. Primeiro é um missionário, é alguém que tem passaporte peruano, que viveu a maioria do seu tempo no Perú, primeiro como missionário e depois como bispo. E agora, os dois últimos anos, está em Roma a liderar um Dicastério que é muito importante, porque nomeia um terço dos bispos do mundo inteiro, nomeia todos os bispos para as Igrejas mais antigas. Ora, alguém com o perfil do cardeal Prevost, alguém que se empenhou profundamente no Sínodo sobre a Amazónia, e que é o responsável pelo Departamento que Roma criou para acompanhar a realidade amazónica, alguém que sempre esteve muito empenhado nesta dinâmica sinodal, é alguém que é escolhido para dar continuidade ao trabalho e à liderança do Papa Francisco. Acho que não conseguimos fazer outras leituras neste momento.

O padre Tony Neves acompanha de perto o contexto internacional, e a “guerra mundial aos pedaços”, para que o Papa Francisco tanto alertou. Esta escolha – e vou usar mais uma vez a expressão – pode, também nesse sentido, ser providencial?

O Papa, para além de ter usado muitas vezes a palavra 'paz', para além de ter começado com 'a paz esteja convosco', fala de uma paz que tem de ser "desarmada e desarmante", e isto não é inocente. Porque é verdade que estamos a ver no mundo uma corrida aos armamentos que não corresponde em nada a um projeto de futuro.

O Papa Francisco tinha, inclusivé, feito um pedido lancinante aos governantes do mundo para que reduzissem o orçamento militar para aumentar o apoio no combate à fome no mundo. Pediu mesmo que se fizesse essa redução para se criar um fundo com esse objetivo. Ora, nós estamos a ver os vários governos, incluindo o nosso, a dar um salto em sentido contrário. E a referência repetida à paz, e ao falar da paz "desarmada e desarmante", creio que da parte de Prevost é uma indicação clara do que vai ser o seu pontificado neste trabalho pela pacificação do mundo, não através das armas, mas através do amor, através da caridade, que é uma outra palavra que o Papa utiliza.

Através da promoção de pontes, de construir pontes?

Sim, repetiu isso também. Nós sabemos que a própria expressão usada para definir o Papa, Sumo Pontífice, é o 'Supremo Construtor de Pontes'. E ele pede que as pontes sejam construídas entre todos. Todos temos de levar o nosso tijolo, o nosso bocadinho de betão, para que a ponte entre todos - entre países, povos, pessoas, culturas -, continue a ser construída.