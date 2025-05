Papa Leão XIV. Missa inaugural marcada para 18 de maio

Veja também:

Já conhecida a agenda do Novo Papa para os próximos dias. Leão XIV vai encontrar-se com os cardeais já este sábado e a missa de início do pontificado está marcada para domingo, dia 18 de maio.

A primeira audiência geral acontece na quarta-feira seguinte, dia 21 de maio.

Antes disso, o Papa Leão XIV ainda vai reunir-se com a imprensa mundial na segunda-feira, dia 12, e com o corpo diplomático, a 16 de maio.

Dois dias depois da missa de início de Pontificado, marcada para domingo, dia 18, na Praça de São Pedro, às 09h00 (hora de Portugal continental), decorre a tomada de posse da Basílica Papal de São Paulo Fora dos Muros, dia 20 de maio, terça-feira.

Para este domingo, e como já a Renascença já tinha adiantado, o novo Papa deverá aparecer à janela no Regina Caeli, acontecendo o mesmo também dia 25 de maio. No sábado anterior, dia 24, o Papa vai encontrar-se com a Cúria Romana.