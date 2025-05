Em menos de 24 horas o cardeal Prevost terá recebido 100 votos

O cardeal Robert Francis Prevost terá sido eleito com 100 votos, um número muito superior aos 89 necessários. Esta informação é avançada pela imprensa italiana, a partir do testemunho de vários cardeais de diferentes países, apesar do juramento e segredo obrigatório sobre o que aconteceu dentro do Conclave.

Os purpurados não duvidam da forte intervenção do Espírito Santo que permitiu, em menos de 24 horas e apenas em quatro escrutínios, esta avalanche de votos e um enorme consenso para a eleição de Leão XIV.

Entre as muitas reações, o cardeal Joseph Tobin, arcebispo de Newark, conta que, após ter votado na tarde do segundo dia, ou seja, último escrutínio do Conclave, quando regressava ao seu lugar, deu uma olhadela para Robert “e ele estava com a cabeça apoiada entre as mãos”. Tobin acrescentou: “Rezei por ele porque não conseguia imaginar o que acontece a uma pessoa quando se encontra numa tal situação”. O mesmo purpurado disse ainda que o ato eleitoral “teve uma fluidez sobrenatural” e “quando Prevost aceitou a sua eleição, foi como se ele fosse feito para isto, ou melhor, como se não fosse só ele a aceitar uma proposta, mas Deus estava ali a esclarecer algo e ele concordava”.