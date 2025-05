Já se conhece o brasão e lema do Papa Leão XIV

Esta imagem remete para a experiência de conversão de Santo Agostinho, que ele próprio explicava com as palavras "Vulnerasti cor meum verbo tuo" - "Feriste o meu coração com a tua Palavra".

O Vaticano deu a conhecer este sábado o brasão e o lema do Papa Leão XIV, assim como a foto oficial do Pontífice recém-eleito.

O brasão é semelhante ao anterior, escolhido por ocasião de sua consagração episcopal, e é acompanhado pelo lema "In Illo uno unum", as palavras que Santo Agostinho pronunciou em sermão para explicar que “embora nós cristãos sejamos muitos, no único Cristo somos um”.

Em entrevista aos meios de comunicação vaticanos em julho de 2023, o próprio Prevost explicou: “Como se depreende do meu lema episcopal, a unidade e a comunhão fazem parte justamente do carisma da Ordem de Santo Agostinho e também do meu modo de agir e pensar. Acredito que é muito importante promover a comunhão na Igreja, e sabemos bem que comunhão, participação e missão são as três palavras-chave do Sínodo. Portanto, como agostiniano, para mim, promover a unidade e a comunhão é fundamental. Santo Agostinho fala muito sobre a unidade na Igreja e sobre a necessidade de vivê-la.”