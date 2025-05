Leão XIV explica a razão do seu nome e pede adesão dos cardeais à herança de Francisco

Leão XIV referiu-se várias vezes ao Papa Francisco e ao seu estilo de dedicação ao serviço e sobriedade essencial na vida, de abandono a Deus no tempo da missão e de serena confiança no momento da partida para a Casa do Pai. “Acolhamos esta preciosa herança e retomemos o caminho, animados pela mesma esperança que vem da fé”, pediu.

Concílio Vaticano II e Evangelii gaudium

Dois dias depois de ser eleito, o novo Papa pediu aos cardeais para renovarem juntos "a plena adesão a este caminho, que a Igreja universal percorre há décadas na esteira do Concílio Vaticano II” e que o Papa Francisco “recordou e atualizou magistralmente os seus conteúdos na Exortação Apostólica Evangelii gaudium, da qual gostaria de sublinhar alguns pontos fundamentais: o regresso ao primado de Cristo no anúncio (cf. n. 11); a conversão missionária de toda a comunidade cristã (cf. n. 9); o crescimento na colegialidade e na sinodalidade (cf. n. 33); a atenção ao sensus fidei (cf. nn. 119-120), especialmente nas suas formas mais próprias e inclusivas, como a piedade popular (cf. n. 123); o cuidado amoroso com os marginalizados e os excluídos (cf. n. 53); o diálogo corajoso e confiante com o mundo contemporâneo nas suas várias componentes e realidades (cf. n. 84; Concílio Vaticano II, Const. past. Gaudium et spes, 1-2)”.