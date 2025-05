Leão XIV faz visita surpresa a um santuário mariano

O Papa Leão XIV visitou de surpresa, esta tarde, o Santuário dedicado a Nossa Senhora do Bom Conselho, em Genazzano, uma localidade da província de Roma. Trata-se de um santuário a cargo dos agostinianos, a Ordem religiosa a que pertence o novo Papa.

No caminho de volta, Leão XIV passou pela Basílica de Santa Maria Maior, onde parou para rezar diante do túmulo do Papa Francisco e do ícone de Nossa Senhora.

Em Genazzano, apanhadas de surpresas, dezenas de habitantes saudaram alegremente o novo Papa que, nesta visita, pediu certamente bom conselho a Nossa Senhora e aproveitou para cumprimentar várias pessoas que se aglomeraram junto à igreja, acarinhando um recém-nascido e uma mulher portadora de deficiência qua trazia uma criança ao colo.



O Papa entrou na igreja, onde saudou todos os presentes e rezou, primeiro diante do altar e depois diante da imagem da Virgem, onde recitou a oração de João Paulo II à Mãe do Bom Conselho.

No final, depois da recitação da Avé Maria e do canto da Salve Regina, o Papa dirigiu-se aos presentes na igreja.

“Quis muito vir aqui nestes primeiros dias do novo ministério que a Igreja me confiou, para desempenhar esta missão de Sucessor de Pedro”, afirmou.