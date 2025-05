Leão XIV faz visita surpresa a um santuário mariano

“Quis muito vir aqui nestes primeiros dias do novo ministério que a Igreja me confiou, para desempenhar esta missão de Sucessor de Pedro” , afirmou.

No final, depois da recitação da Avé Maria e do canto da Salve Regina, o Papa dirigiu-se aos presentes na igreja.

O Papa entrou na igreja, onde saudou todos os presentes e rezou, primeiro diante do altar e depois diante da imagem da Virgem, onde recitou a oração de João Paulo II à Mãe do Bom Conselho.

Em anos anteriores, Prevost já tinha revelado uma particular devoção a à antiga Imagem da Virgem que existe nesta Igreja, “muito querida dos agostinianos e à memória de Leão XIII”, explicou esta tarde o Vaticano.

O Papa Leão XIV recordou também uma visita feita depois da sua eleição como Prior Geral da Ordem de Santo Agostinho, e a escolha de “oferecer a sua vida à Igreja”, reiterando a sua “confiança na Mãe do Bom Conselho”, companheira de “luz, sabedoria” com as palavras dirigidas por Maria , relatadas no Evangelho de João: “fazei tudo o que Ele vos disser”.

Depois, juntamente com a congregação, o Papa deslocou-se a uma sala interior para um encontro privado.