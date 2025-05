Aura Miguel, vaticanista da Renascença, convidada a saudar o novo Papa

A vaticanista da Renascença, Aura Miguel, é uma das jornalistas convidadas a saudar o novo Papa Leão XIV.

Após um sorteio realizado na tarde deste domingo, cerca de 20 jornalistas de várias línguas foram escolhidos para um encontro com o novo Papa, previsto para esta segunda-feira, no Vaticano.

O encontro faz parte da audiência aos jornalistas prevista para esta segunda-feira, no Auditório Paulo VI, que tem hora marcada para as 10 horas locais (9 horas em Lisboa), que serve para saudar os profissionais de comunicação que estiveram em Roma na cobertura da morte de Francisco, das exéquias e do Conclave.

Esta é uma tradição, que já tinha acontecido com Bento XVI e Francisco, com uma pequena delegação a saudar o novo Papa que, desta vez e além dos representantes

O cardeal Robert Francis Prevost foi eleito esta quinta-feira como Papa, após dois dias de Conclave, assumindo o nome de Leão XIV. Na sexta-feira, presidiu à missa com cardeais eleitores no Vaticano, na Capela Sistina.

No sábado fez uma visita surpresa a um santuário mariano e ao túmulo de Francisco na Basílica de Santa Maria Maior e este domingo recitou o "Regina Coeli" - oração que substitui o ângelus no tempo litúrgico da Páscoa - na varanda central da Basílica do Vaticano.

Aura Miguel é jornalista desde 1982 e especializada em assuntos religiosos na Renascença desde 1985. Licenciada em Direito pela Universidade Católica Portuguesa, com pós-graduação em Ciências da Informação, tem acreditação permanente junto da sala de imprensa da Santa Sé e é a jornalista portuguesa que mais vezes tem integrado a comitiva que viaja a bordo do avião papal, tendo acompanhado João Paulo II, Bento XVI e Francisco em mais de uma centena de viagens apostólicas.