D. Américo Aguiar destaca “inegáveis qualidades humanas” do Papa Leão XIV

O cardeal D. Américo Aguiar, bispo de Setúbal, presidiu este domingo à Eucaristia na sua igreja titular de Santo António, na Via Merulana, em Roma, por ocasião do Domingo do Bom Pastor.

Na homilia, o prelado recuou ao dia 8 de maio, dia da eleição do novo Papa, lembrando que “com sentimentos contraditórios, porque ainda sentimos a partida do nosso amado Papa Francisco, uma multidão alegre e cheia de esperança, não apenas na Praça de São Pedro, mas em cada canto da terra, recebeu, quase como num abraço, o Papa Leão XIV”.

“Convido-vos a rezar por ele e pelo seu ministério: além das inegáveis qualidades humanas, com a nossa comunhão, afeto e oração, não faltará ao novo Pontífice a ajuda de Deus e uma intercessão especial da Santíssima Virgem!”, afirmou D. Américo.

A celebração, que coincidiu com o Dia Mundial de Oração pelas Vocações, serviu também para D. Américo Aguiar dizer aos fiéis que “a bondade do Pastor manifesta-se na Sua total disponibilidade em oferecer a Sua vida por cada um de nós”.

“De facto, hoje, como nunca, devemos sentir-nos amados, porque o Senhor renova o Seu compromisso de nunca nos deixar sozinhos, abandonados”, assegurou.

Mas para seguir o Senhor – esclareceu D. Américo Aguiar –, é preciso coragem, “a coragem demonstrada por Paulo e Barnabé”, retratada na primeira leitura da eucaristia.

“Também nós, hoje, precisamos desta coragem evangélica: sair do nosso círculo de familiares, amigos e conhecidos e ir mais além, ultrapassar as nossas fronteiras para ir ao encontro das ovelhas que esperam ouvir a voz do Bom Pastor”, apontou.

A coincidência do Domingo do Bom Pastor com o Dia da Mãe em Itália, também foi referida pelo prelado que convidou todos a confiar à Santíssima Virgem as suas intenções pelo Santo Padre, pelas mães e por toda a comunidade.

Já na mensagem que enviou à Diocese de Setúbal, o cardeal D. Américo Aguiar expressou gratidão pelos sacerdotes que são “a figura, a presença do Bom Pastor”.

“Quero dizer muito obrigado a cada um dos nossos padres, a cada um dos nossos párocos, que estão ao serviço das nossas comunidades, das nossas paróquias, das nossas mais diversas realidades eclesiásticas e eclesiais”, declarou o bispo de Setúbal.

Sobre a recente mudança na liderança da Igreja Católica, o prelado assinalou que “ainda nos estamos a habituar à partida do nosso muito querido e saudoso Papa Francisco; damos graças a Deus pelo seu pontificado, pela sua vida, pela sua entrega, pelo seu testemunho, mas já damos graças a Deus pelo seu sucessor, o nosso querido Papa Leão XIV”.