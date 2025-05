Leão XIV apela aos grandes do mundo: “Nunca mais a guerra!”

Na sua primeira intervenção pública após a eleição, Leão XIV lançou vários apelos à paz. “No atual cenário dramático de uma terceira guerra mundial aos pedaços, como várias vezes afirmou o Papa Francisco, dirijo-me também aos grandes do mundo, repetindo o apelo sempre atual: Nunca mais a guerra!”, disse o novo Papa, no final da recitação do Regina Coeli. Uma multidão compacta, estimada em mais de 100 mil pessoas, reuniu-se para aclamar o novo Papa e ouvir as suas palavras. Leão XIV disse carregar no seu coração os sofrimentos do povo ucraniano. “Que se faça o possível para alcançar, o mais rápido possível, uma paz autêntica, justa e duradoura; que sejam libertados todos os prisioneiros e que as crianças possam regressar às suas famílias”. Interrompido por aplausos, prosseguiu: “Dói-me profundamente o que se passa na Faixa de Gaza. Que cesse o fogo imediatamente, que se apresse a ajuda humanitária à população civil exausta e que sejam libertados todos os reféns”.

O Santo Padre referiu-se ainda à situação de conflito entre a Índia e o Paquistão, manifestando satisfação pelo recente anúncio do cessar-fogo entre os dois países. “Desejo que, através das próximas negociações, se possa rapidamente alcançar um acordo duradouro. Mas quantos outros conflitos há no mundo… Confio à Rainha da paz este premente apelo para que seja Ela a apresentá-lo ao Senhor Jesus para nos obter o milagre da paz.” Bandas de música e muita animação popular Quando Leão XIV surgiu na varanda da Basílica, a Praça de São Pedro explodiu de entusiasmo. E, desta vez, a alegria de todos foi reforçada por centenas de bandas de música que, neste fim de semana, se juntaram em Roma para o seu jubileu. Podemos pois imaginar a divertida parafernália musical, quando todos estes agrupamentos resolveram dar o seu melhor em honra do novo Papa… mas a tocarem todos ao mesmo tempo. Sorridente e calmo, Leão XIV acenou a todos e esperou que se acalmassem. “Considero um dom de Deus que o primeiro Domingo do meu serviço como bispo de Roma seja o Domingo do Bom Pastor, o quarto domingo do Tempo Pascal”, disse, sem esquecer que neste domingo se celebra também o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. “Hoje, portanto, tenho a alegria de rezar convosco e com todo o Povo de Deus pelas vocações, especialmente pelas vocações sacerdotais e religiosas. A Igreja tem grande necessidade delas!"