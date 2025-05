Papa Leão XIV celebra missa no túmulo de São Pedro e presta homenagem aos seus antecessores

Esta manhã o Santo Padre deslocou-se às Grutas (caves) Vaticanas para celebrar missa no altar junto ao túmulo de Pedro. Um comunicado da Santa Sé, informou que o Santo Padre concelebrou a eucaristia com o Padre Alejandro Moral António, Prior Geral da Ordem de Santo Agostinho, ordem religiosa a que pertence o próprio Papa.

No final da Missa, Leão XIV também se deteve para rezar junto aos túmulos dos seus antecessores e em frente ao nicho do Pálio (que se encontra exatamente debaixo do altar da confissão).