🔴 Audiência do Papa Leão XIV aos jornalistas | Veja em direto

O encontro faz parte da audiência aos jornalistas prevista para esta segunda-feira, no Auditório Paulo VI, que tem hora marcada para as 11 horas locais (10 horas em Lisboa), que serve para saudar os profissionais de comunicação que estiveram em Roma na cobertura da morte de Francisco, das exéquias e do Conclave. A vaticanista da Renascença, Aura Miguel, é uma das jornalistas convidadas a saudar o novo Papa Leão XIV.