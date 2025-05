CNJP manifesta confiança no pontificado de ​Leão XIV

A Comissão Nacional Justiça e Paz (CNJP) divulgou uma mensagem a reagir à eleição do Papa Leão XIV, na qual se mostra confiante de que as causas da justiça e da paz vão marcar pontificado.

“A experiência pastoral do Papa eleito (de missionário ao serviço de um povo pobre) e as palavras que nos tem dirigido desde a sua eleição, fazem-nos estar certos de que o seu pontificado será marcado pelo forte empenho nas causas da justiça e da paz, à luz do Evangelho e da doutrina social da Igreja”, pode ler-se no texto.

“Queremos manifestar a nossa comunhão com o Papa Leão XIV nesse seu empenho, inseridos no caminho sinodal a que somos chamados”, acrescenta.

O cardeal Robert Francis Prevost, até agora prefeito do Dicastério para os Bispos, foi na quinta-feira passada eleito como Papa, após dois dias de Conclave, assumindo o nome de Leão XIV.

O organismo católico exprime “o seu júbilo” com a eleição do pontífice, “sinal da perene vitalidade da Igreja”, vendo nela “um sinal de continuidade em relação à preocupação com os desafios” do tempo atual.

“Pedimos a Deus que lhe dê sabedoria, força e coragem, confiando que as ações do seu pontificado serão sempre inspiradas pelo Espírito Santo”, conclui.

O sucessor de Francisco foi eleito no segundo dia da reunião eleitoral iniciada na passada quarta-feira, após três sessões de votos: uma na tarde de 7 de maio, uma na manhã de quinta-feira e outra ao final da tarde.

Leão XIV é o primeiro pontífice norte-americano, tem 69 anos de idade, foi missionário e arcebispo no Peru, tendo ainda sido superior geral da Ordem de Santo Agostinho.

O novo Papa nasceu a 14 de setembro de 1955 em Chicago (EUA); em 1977 entrou no noviciado da Ordem de Santo Agostinho (O.S.A.), na província de Nossa Senhora do Bom Conselho, e emitiu os votos solenes a 29 de agosto de 1981.