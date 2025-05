“Foi impressionante”. Cardeal brasileiro descreve momento da eleição do Papa Leão XIV

O cardeal brasileiro Jaime Spengler, que preside à cerimónias da peregrinação de maio a Fátima, descreveu o momento em que Robert Francis Prevost foi eleito Papa no Conclave.



Em conferência realizada esta segunda-feira, no Santuário de Fátima, o arcebispo de Porto Alegre foi inundado por perguntas acerca do novo Papa Leão XIV.

D. Jaime Spengler recordou o momento da eleição, sublinhando ter-se tratado de um “momento impressionante”.

“Quando na contagem da quarta votação, alguém disse Prevost. Era o voto número 89, os dois terços dos votantes, foi impressionante. Alguém começou a bater palmas e aquilo dentro da Capela Sistina alcançou um eco e, aos poucos, todos se levantaram e ele ficou sentado”, descreveu.

D. Jaime Spengler acredita que o agora Papa Leão XIV foi apanhado de surpresa.

“Eu imagino - não posso dizer isso com certeza - que ele entrou no Conclave sem imaginar que podia ser eleito. Até porque nas fofocas dos vaticanistas ele não era um dos nomes mais cotados. Foi muito bonito o resultado daquela votação”, declarou o também presidente da Conferência Episcopal do Brasil.

Na mesma conferência de imprensa, o reitor do Santuário de Fátima revelou que na terça-feira, no final da peregrinação, o bispo de Leiria-Fátima consagrará a Nossa Senhora de Fátima o ministério do Papa Leão XIV.