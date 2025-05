Papa Leão XIV pede que se "desarmem as palavras para se desarmar o mundo"

O Papa Leão XIV pede que se "desarmem as palavras para ajudar a desarmar o mundo", em mais um apelo à paz, esta segunda-feira.

Num encontro com os milhares de jornalistas que estiveram presentes no Vaticano, nas últimas semanas, para cobrir o funeral do Papa Francisco e o Conclave que elegeu o seu sucessor, Leão XIV defendeu que o mundo "não precisa de uma comunicação barulhenta e forçosa", mas de uma que seja capaz de "ouvir e recolher a voz dos fracos que não a têm".

"Comunicação desarmada vai permitir-nos partilhar uma visão diferente do mundo e agir de forma consistente com a nossa dignidade humana", defendeu o Santo Padre.

O Papa pede uma comunicação que "não procure consensos a qualquer custo, que não use palavras agressivas e não siga a cultura de competição que nos separa da procura pela verdade e do amor que temos de ter".

Leão XIV manifestou, igualmente, a solidariedade da Igreja Católica para com os jornalistas "que foram detidos por procurarem relatar a verdade" e apela à sua libertação imediata. "A Igreja reconhece a coragem daqueles que defendem a dignidade, a justiça e o direito das pessoas serem informadas, porque só indivíduos informados podem tomar escolhas livres", aponta.

“O sofrimento destes jornalistas presos interpela a consciência das nações e da comunidade internacional, exortando-nos a todos a custodiar o bem precioso da liberdade de expressão e de imprensa", acrescentou.



A audiência aos jornalistas realizou-se no Auditório Paulo VI, pouco depois das 11h00 locais (10h00 de Lisboa). A vaticanista da Renascença, Aura Miguel, foi uma das jornalistas convidadas a saudar o novo Papa Leão XIV, tendo integrado o grupo de 20 jornalistas que pôde cumprimentar pessoalmente o Sumo Pontífice.