CEP cria Serviço Nacional da Pastoral dos Idosos

O Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) aprovou, esta terça-feira, a criação do Serviço Nacional da Pastoral dos Idosos, com o objetivo de reforçar o acompanhamento e a atenção pastoral à população mais envelhecida.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A nova estrutura ficará integrada no Departamento Nacional da Pastoral Familiar e será coordenada pelo Padre Francisco Ruivo, sacerdote da Diocese de Santarém.

No mesmo comunicado, a CEP consagrou o pontificado do Papa Leão XIV a Nossa Senhora de Fátima e expressou a sua comunhão com o novo Sumo Pontífice, renovando o desejo de um ministério fecundo.

Foi também divulgada a nota pastoral “O primado da pessoa e da sua consciência”, aprovada na última Assembleia Plenária, onde se defende o direito à objeção de consciência como uma conquista civilizacional e um valor a proteger.

A CEP sublinha que “em nenhuma circunstância, os profissionais de saúde deverão ser prejudicados ou discriminados pelo facto de exercerem esse direito”, reforçando a importância do respeito pela liberdade de consciência de todos os cidadãos.