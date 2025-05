D. José Ornelas: "Esperamos a presença do novo sucessor de Pedro para orar connosco em Fátima"

O bispo de Leiria-Fátima, D. José Ornelas, proferiu este terça-feita Oração de Consagração a Nossa Senhora do Pontificado do Papa Leão XIV, tendo manifestado o desejo de ver Leão XIV em Fátima.

“Enquanto esperamos a sua presença do novo sucessor de Pedro, para orar connosco em Fátima, pedimo-Vos que o acolhais e acompanheis com solicitude materna, para que inspirado pela vossa mensagem aos pastorinhos, possa continuar a lançar ao mundo o urgente grito da paz, com que se nos dirigiu no primeiro dia do seu ministério", proclamou D. José Ornelas, no final da missa que encerrou a primeira peregrinação anioversária do ano

O também presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) pediu que Nossa Senhora que encha “o coração do atual sucessor de Pedro e Bispo de Roma da ternura de Deus que Vós experimentastes como ninguém, para que ele possa abraçar todos os homens e mulheres deste tempo com o amor do Vosso Filho Jesus Cristo”.

D. José Ornelas pediu ainda “o dom do discernimento” para que o Papa saiba “identificar e continuar os caminhos da renovação da Igreja” e também “coragem para não hesitar em seguir os caminhos sugeridos pelo Espírito Santo”.

“Amparai-o nas horas duras de sofrimento, a vencer na caridade, as provações no caminho da renovação da Igreja. Estai sempre a seu lado”, proclamou.

O bispo de Leiria-Fátim recordou que a Mensagem de Nossa Senhora aos Pastorinhos pôs em Relevo “o Ministério do Papa, o Homem vestido de branco”.

“Quatro dos últimos Papas fizeram-se peregrinos do Vosso Santuário. Está bem viva na nossa memória a presença do Papa Francisco que aqui nos recordou que “Temos Mãe!”, sublinhou o bispo de Leiria-Fátima.