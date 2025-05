Garantia de peregrino: "É para repetir"

“De certeza que para o ano vou estar cá outra vez”. Tiago Fernande tem 22 anos. Partiu de Penafiel com um amigo e, no Porto, juntaram-se ao grupo outors mais que já peregrinavam desde Barcelos.

O jovem fala de uma experiência “inesquecivel” e garante que, depois desta primeira vez, outras se seguirão: “De certeza que para o ano estou cá outra vez."

"Estou muito feliz com esta experiência de ver as pessoas e a sua fé e o sentimento de ajudar o próximo e de amar o próximo. É uma coisa inesquecível. Para o ano volto, de certeza”, garante.

Tiago chegou a Fátima no sábado, dia 10 e tem pernoitado junto ao santuário. “Ficamos aqui à esquerda junto ao edificio e ficamos mais abrigados do orvalho”, conta.

Já veterano nestas “andanças", Carlos Araújo faz parte de um grupo de 70 pessoas que saiu de Braga no dia 4. Chegaram a Fátima no último sábado. Este é o quinto ano que Carlos faz o caminho a pé. "Foi uma promessa, por causa de um problema com um filho”, revela.

"Agora, tenho a minha fé e como somos um grupo de 70 pessoas, de Vila Verde, na verdade fizemos uma grande amizade e o bichinho não despega”, refere.

Também pela quinta vez, Jorge Azevedo fez o caminho a pé até Fátima. Como muitos outros peregrinos tem pernoitado ao relento. “Somos cinco pessoas que ficaram aqui junto ao recinto a dormir. O nosso grupo é maior, mas os outros ficaram noutro lado”.

O peregrino fala de uma de “uma experiência muito bonita”, e garante que “apesar de ter sido a quinta vez, é mesmo para repetir”.