Papa Leão XIV quer reforçar diálogo com comunidade judaica

O Papa Leão XIV disse às comunidades judaicas do mundo que quer fortalecer o diálogo da Igreja Católica, numa mensagem após o agravamento das relações diplomáticas entre o Vaticano e Israel por causa da guerra em Gaza.

O primeiro Papa nascido nos EUA enviou uma carta ao rabino Noam Marans, diretor de Assuntos Interrreligiosos do Comité Judaico Americano, que publicou a carta na plataforma social X na noite de segunda-feira.

“Confiando na assistência de Deus, comprometo-me a continuar e fortalecer o diálogo e a cooperação da Igreja com o povo judeu no espírito da declaração Nostra Aetate do Concílio Vaticano II”, disse Leão XIV na carta.

"Nostra Aetate" foi um documento histórico no Concílio de 1962-1965 que repudiou o conceito de culpa coletiva judaica pela morte de Jesus e incentivou o diálogo com religiões não cristãs.

O breve documento revolucionou as relações católicas com os judeus após séculos de perseguição e desconfiança. O diálogo que se seguiu nas duas décadas seguintes possibilitou que o Papa João Paulo II se tornasse o primeiro pontífice a visitar uma sinagoga, proferindo um discurso no principal templo de Roma em 1986, onde chamou os judeus de "nossos amados irmãos mais velhos".

Após anos de relações muitas vezes tensas, o Vaticano e Israel assinaram um “acordo fundamental”, em 1993, e trocaram embaixadores no ano seguinte.

Uma fonte do Vaticano disse que Marans compareceria à missa inaugural do Papa Leão XIV no domingo. Mais de uma dezena de outros líderes judeus de todo o mundo também são esperados, disse a fonte.

Ainda não é claro se algum líder do governo israelita vai marcar presença na missa.

Embora o falecido Papa Francisco frequentemente condenasse o antissemitismo, as relações entre o Vaticano e Israel pioraram após o início da guerra em Gaza em 2023.

Militantes do Hamas atacaram Israel em 7 de outubro de 2023, matando cerca de 1.200 pessoas e levando cerca de 250 reféns para Gaza. Mais de 52 mil palestinos foram mortos em Gaza desde então, segundo autoridades palestinas, e áreas do enclave densamente povoado foram devastadas.

A delegação israelita ao funeral do Papa Francisco no mês passado foi liderada por seu embaixador no Vaticano, Yaron Sideman, o que, segundo fontes, foi uma representação intencionalmente de baixo nível devido aos comentários de Francisco sobre Gaza.