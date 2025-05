Papa Leão XIV vai continuar "presença ativa" nas redes sociais

O Papa Leão XIV vai dar continuidade à "presença ativa" do líder da Igreja Católica nas redes sociais, anunciou esta terça-feira o Vaticano.

Segundo o Dicastério para a Comunicação, Leão XIV herda as contas "Pontifex" na rede social X (antigo Twitter). As contas, criadas em dezembro de 2012 pelo então Papa Bento XVI, foram depois assumidas pelo Papa Francisco, e somam, de acordo com a Santa Sé, 52 milhões de seguidores. As mensagens são publicadas em contas separadas, uma para cada língua — inglês, português, espanhol, italiano, francês, alemão, polaco, árabe e latim.

Logo após a morte do Papa Francisco, a 21 de abril, estas contas passaram a ter o nome de "Sé Apostólica Vacante", e mostravam o brasão da Santa Sé corresponde ao período de sede vacante, em que não há Papa.

À data desta notícia, as contas têm o nome do Papa Francisco e a indicação de serem um arquivo dos 12 anos de mensagens. Esse arquivo vai passar para uma "secção especial" do site do Vaticano, ainda não determinada, permitindo que as contas na rede social X assumam aí o nome do Papa Leão XIV.