Conheça a explicação completa do brasão do Papa Leão XIV

Segundo a nota assinada por Antonio Pompili, vice-presidente do Instituto Heráldico Genealógico Italiano, o brasão tem o lírio sobre um campo azul, "cor que evoca as alturas do céu e se caracteriza pelo seu significado mariano, símbolo clássico em referência à Santíssima Virgem Maria".

A insígnia papal de Leão XIV é, como as anteriores, colocada sobre as chaves de São Pedro, cruzadas e unidas por um cordão vermelho, com uma mitra papal com três faixas — que, desde Bento XVI, substituiu a tiara papal no brasão.

O brasão do Papa Leão XIV foi divulgado no sábado , mas só esta quarta-feira o Vaticano avançou uma explicação detalhada para cada um dos elementos.

Na outra parte do brasão, pintada "em tons de marfim", está "o emblema da Ordem Agostiniana, um coração em chamas trespassado por uma flecha", que "representa simbolicamente as palavras de Santo Agostinho relatadas no livro das Confissões: «Sagittaveras tu cor meum charitate tua», («Feriste o meu coração com o teu amor»)".

"Este é um elemento que, a partir do século XVI, estará sempre presente no emblema dos Agostinhos, embora com diversas variações, como a presença do livro que simboliza a Palavra de Deus que pode transformar o coração de cada homem, como aconteceu com Agostinho", diz o responsável, apontando que o livro "recorda também as obras iluminadas que o Doutor da Graça deu à Igreja e à humanidade".