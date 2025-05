Papa encontra-se com Sinner, o n.º1 do ténis mundial

Leão XIV recebeu esta manhã, numa sala atrás da Aula Paulo VI, o campeão Jannik Sinner e o presidente da Federação Internacional de Ténis Alberto Binaghi, com as respetivas famílias.

O encontro privado foi confirmado pelo diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé.

A paixão do Papa pelo ténis é bem conhecida. Na passada segunda-feira, duas jornalistas convidaram, por graça, o novo Papa para uma partida a pares num torneio com fins de beneficência, ao que Leão XIV respondeu: “Vamos pensar nisso, desde que não tragam o Sinner”, num divertido trocadilho com o nome do campeão tenista (em inglês, “sinner” significa “pecador”).

Jannik Sinner, italiano, de 23 anos, é o número um do ranking mundial. Confrontado com o episódio, Sinner afirmou que “é bom para nós, tenistas, termos um Papa que gosta do desporto que praticamos”.